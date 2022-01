Djokovic tar utkastelsen fra Australia til retten, kan få svar mandag

Den serbiske verdenseneren i tennis ble onsdag stoppet på flyplassen i Melbourne grunnet et ugyldig visum.

Det førte til massiv kritikk da Djokovic meldte at han hadde fått unntak fra vaksinekravet for å delta i Australian Open. Da han landet i Melbourne, viste det seg at teamet hans hadde søkt et visum som ikke er i en kategori der man kan få medisinsk fritak fra å være vaksinert mot koronaviruset.

Dermed ble 34-åringen holdt igjen på flyplassen, og senere ble det klart at han måtte forlate landet uten deltakelse i den prestisjetunge turneringen.

Det førte til at Djokovic og hans advokater klaget saken inn til australske myndigheter. En dommer behandlet saken torsdag morgen.

Der ble det klart at en avgjørelse vil komme tidligst mandag, ifølge Reuters.

Ifølge ABC News skal Djokovic ha sendt klage til både det australske tennisforbundet og helsemyndighetene i delstaten Victoria.

Australian Open starter 17. januar.