Nadal ut mot Djokovic: – Det finnes konsekvenser

Det spanske tennisesset Rafael Nadal sier at han ikke sitter på alle detaljene i saken, slik at det er vanskelig for han å mene noe bastant, men sier Djokovic burde visst om reglene i landet som har noen av de strengeste innreisereglene i verden. Australia slipper ikke inn uvaksinerte personer uten videre.

– Han har kjent til forutsetningene i flere måneder, sier Nadal.

Djokovic har lenge unnlatt å snakke om sin vaksinestatus, men sa tidligere i uken at han hadde fått fritak fra vaksinekravet hos det australske tennisforbundet for å delta i Grand Slam-turneringen Australian Open.

Det falt ikke i god jord hos australske myndigheter, som svarte med å stoppe serberen på flyplassen. 34-åringen har klaget saken inn til retten, og der skal det tidligst mandag bli avgjort om han får slippe inn.

Nadal mener Djokovic kun kan skylde seg selv for situasjonen han er i.

– Det er opp til de reisende å ha bevis på hvorfor man ikke trenger å vaksinere seg, og han hadde ikke det beviset, sier spanjolen.

– Han tar egne avgjørelser, og alle er frie til det. Men det finnes konsekvenser, konstaterer Nadal.

