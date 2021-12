Carlsen med ny seier i sjakk-VM etter nok en kjempetabbe av Nepomnjasjtsjij

Nepomnjasjtsjij har hatt noen tunge dager ved sjakkbrettet i Dubai. Tirsdag kom nok en nedtur da han med hvite brikker gjorde en kjempetabbe etter 27 trekk. Det var ingen vei tilbake etter blunderen. «Nepo» ga opp etter 39 trekk.

Carlsen så nærmest sjokkert ut og lot øynene rulle etter rivalens enorme feil.

– Det skal ikke skje at han satte bort partiet på denne måten. Jeg trodde jeg ikke skulle ha problemer med å holde remis, men han var nok litt for optimistisk. Jeg hadde mye dårligere tid og var en bonde under. Han var uheldig at det gikk til tap og ikke bare en dårlig stilling, sa Carlsen til NRK.

– Nå ser det lyst ut. Ikke noe fantastisk spill, men det betyr ingenting nå, sa han videre.

Carlsen utlignet også sin statistikk innbyrdes mot «Nepo» til 4-4 i langsjakk.

Vekket oppsikt

Reaksjonene ute på internett lot heller ikke vente på seg. Nederlenderen Anish Giri tvitret blant annet at dette var fullstendig galskap av den russiske VM-utfordreren.

Nepomnjasjtsjij skjønte tidlig at han hadde gjort en grov bom. Han forlot brettet og var borte i godt over 17 minutter før han kom tilbake for å gjøre trekket sjakkcomputerne anbefalte. Blemmen lot seg ikke reparere.

– Det bare trist å se et menneske ødelegge for seg selv på denne måten, sa Vishy Anand, som selv har tapt to VM-dueller mot Carlsen.

– Jeg skjønte ikke at jeg kunne gjøre noen blemmer. Etter et par gode trekk etter å ha tatt en bonde, forsøkte jeg å stabilisere stillingen. Det var en blunder, men jeg var ikke klar over det da jeg gjorde trekket, forklarte Nepomnjasjtsjij.

– Hvorfor var du så lenge ute på pauserommet? ble han spurt under pressekonferansen.

– Jeg tenkte at jeg like gjerne kunne sitte der i stedet for foran brettet. Jeg forsøkte å regne om det var noen praktiske muligheter. Det var langt unna fra noe realistisk, men jeg gjorde det beste ut av det.

Forfjamset

Etter mye betenkningstid av begge spillerne sto NRKs sjakkpil i null etter 17 trekk. Et par trekk senere bommet «Nepo» totalt. Det gjorde jobben enkel for en forfjamset norsk verdensmester.

– Dette partiet minnet litt om det femte partiet, sa far og manager Henrik Carlsen til NRK.

– Magnus er i bra form etter omstendighetene så langt i turneringen. Dette er VM, og han må jobbe hardt. Han er forberedt på å ta kloke valg på brettet, sa pappa Carlsen.

Etter tabben til Nepomnjasjtsjij sperret Carlsen inne en hvit løper. Han hadde dermed full kontroll og sikret seieren i det niende VM-partiet.

Uavbrutt

Onsdag spiller Carlsen med hvite brikker. Blir det seier også i det partiet, vil han kun trenge en remis fredag for å bli mester nok en gang. Det er pause i mesterskapet torsdag.

Magnus Carlsen har tidligere slått Vishy Anand (2013 og 2014), Sergej Karjakin (2016) og Fabiano Caruana (2018) i sin uavbrutte rekke som VM-konge.

Karjakin dukket opp igjen Dubai for å vise at han offisielt er med i Nepomnjasjtsjijs team. Han har holdt seg hjemme i Moskva i de siste dagene, men har vært en del av Nepos hjemlige hjelpere.

