Magnus Carlsen endte remisrekken og tok første stikk i sjakk-VM i Dubai

Stillingen er dermed 3,5-2,5 fordel Carlsen etter det sjette partiet. Fredag var partiet over etter trekk . Det er klart mest av alle partier hittil i verdensmesterskapet og ny rekord i VM-historien. Den tidligere trekkrekorden i en VM-kamp i sjakk ble satt i 1978. Da spilte Viktor Kortsjnoj og Anatolij Karpov 124 trekk.

Den gang endte det med fastlåst situasjon og remis, men det ville ikke den norske mesteren ha noe av fredag og sikret seieren etter å ha stanget lenge mot slutten. Han vant etter at duellantene hadde spilt i rett under åtte timer.

«Nepo» gjorde en stor tabbe i det 31. trekket fredag og satte seg selv i en vanskelig posisjon da han flyttet løperen feil vei. Carlsen gjorde også feil i partiet som bød på mye dramatikk.

Det endte imidlertid med seier til Carlsen etter at Nepomnjasjtsjij gjorde en tabbe som nordmannen utnyttet.

Begge hadde fryktelig dårlig tid mot slutten av tidskontrollen på 40 trekk, og begge gjorde feil som ga motstanderen en fordel. Fram til da hadde det vært et jevnt parti.

Tabber

Carlsen fikk en fordel etter at Nepomnjasjtsjij gjorde et tabbetrekk i det 31. trekket. Derfra så det ut til å gå mot seier for Carlsen.

«Nepo» måtte i ettertid av tabben spille gode trekk, men han fikk stor hjelp av Carlsen som gjorde et tabbetrekk like etterpå. Dermed var russeren i førersetet. Men Nepomnjasjtsjij var, i likhet med Carlsen, under sterkt tidspress og greide ikke å utnytte fordelen.

Men dramatikken var ikke over der. «Nepo» gjorde et nytt tabbetrekk like etterpå, men etter som at fordelen han hadde var høy, ble stillingen jevn uten å gi Carlsen noe fordel.

Ny fordel

Spillerne fikk én time mer å tenke på etter 40 trekk, noe som roet ned tempoet i trekkene i partiet. Men i det 53. trekket flyttet Nepomnjasjtsjij dronningen feil og ga med det Carlsen en ny liten fordel.

Den muligheten tok den norske mesteren denne gang med begge hender, men han måtte imidlertid kjempe lenge for seieren. Han stanget hardt mot slutten og løste til slutt flokene på brettet og sikret seieren.

Magnus Carlsen har vært verdensmester i langsjakk uavbrutt siden 2013. Han har vunnet dueller mot Vishy Anand (to ganger), Sergej Karjakin og Fabiano Caruana. Forrige mesterskap ble spilt i 2018.

Førstemann til 7,5 poeng blir verdensmester. Et eventuelt omspill skjer 15. desember.

Det sjuende partiet spilles lørdag.

