Mourinho før nytt Glimt-møte: – En kamp du ikke glemmer

Torsdag blir det en ny duell mellom det italienske hovedstadslaget og Glimt i conferenceligaen. For to uker siden skapte de gulkledde fra Bodø overskrifter verden rundt etter å ha påført Mourinho et av hans verste tap.

– Vi vil ikke glemme vårt forrige møte. Det er ikke en type kamp du glemmer, sa Roma-treneren på onsdagens pressekonferanse.

Mourinho ser framover og peker på at Roma fortsatt har gode sjanser til å ta gruppeseieren. Glimt er i føringen med sju poeng mot italienernes seks.

– Det er ni poeng igjen å spille for, så det er en positiv situasjon. Vi vil toppe gruppen, og det er fremdeles svært mulig å få til.

Portugiseren stilte et redusert lag på Aspmyra, men kastet innpå flere stjerner etter hvilen. Han sparer ikke på kruttet en gang til.

– I Norge tapte vi som et lag, og i morgen vil vi vinne som et lag. Det blir riktignok ikke den samme gjengen som spiller, sier Mourinho.