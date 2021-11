Godt nytt for Ruud i Torino-racet – Sinner utslått i Paris

Sinner, som er rett bak Ruud på poenglista og slo ham i Wien forrige uke, måtte gi tapt for spanske Carlos Alcaraz i to strake sett. Dermed har Ruud, som natt til onsdag spilte seg til åttedelsfinale i storturneringen, kommet minst en runde lenger enn Sinner i Paris.

Ruuds nærmeste rivaler i kampen om å kvalifisere seg til ATP-sluttspillet i Torino var i aksjon onsdag mens han ventet på kveldskampen mellom Diego Schwartzman og Marcos Giron der hans egen motstander i åttedelsfinalen blir klar.

De åtte beste på poenglista får være med i Torino. Ruud var nummer sju og Sinner nummer åtte foran ukas turnering. Bak dem følger Hubert Hurkacz, Cameron Norrie og Felix Auger-Aliassime.

Hurkacz og Norrie tok seg til åttedelsfinale onsdag, men Auger-Aliassime ble slått ut i strake sett av tyske Dominik Köpfer.

[ Ruud til åttedelsfinale i Paris med seier i midnattskamp ]

Fordel

– Jeg skal følge med på kampen mellom Schwartzman og Giron og se hvem det blir, men det er en fordel å få en dag fri. Da kan jeg få gjort litt trening og gjøre meg klar til torsdagen, sa Ruud til NTB etter seieren mot Alexander Bublik.

– Jeg synes banen føles relativt spillbar og ikke altfor rask. Jeg håper jeg kan fortsette slik og spille noen gode kamper til. Forhåpentlig passer banen mitt spill bra. Kampen mot Bublik var viktig for å få selvtillit.

Ruud er satt opp med kveldskamp også torsdag og får dermed ekstra lang pause.

[ Ruud om Torino-racet: – Mange kamper skal vinnes før noe er sikkert ]

Viktig

Han har veldig lyst til å være med i den prestisjetunge turneringen i Torino, og han fikk gode svar i kampen natt til onsdag.

– Bublik er en vanskelig motstander som server godt og kliner til på det meste. Jeg er fornøyd med at jeg kom tilbake etter å ha vært et brudd under to ganger. Jeg klarte å heve nivået både på serven og returen, sa han til NTB.

– Etter hvert ble det ganske komfortabelt. Han var åpenbart hemmet av en vond arm, og det var leit for ham. For meg er hver kamp viktig nå.

[ Slik blir Ruuds sesonginnspurt: – Hver uke blir viktig ]