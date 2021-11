Ruud til åttedelsfinale i Paris med seier i midnattskamp

Dermed tok han et nytt lite steg mot deltakelse i ATP-sluttspillet i Torino, dit bare de åtte beste spillerne kommer. Neste motstander i Paris blir vinneren av onsdagens kamp mellom argentinske Diego Schwartzman og amerikanske Marcos Giron.

6.-seedede Ruud hadde walkover i 1. runde og ble satt opp i dagens siste kamp på centercourten tirsdag. Motstander var 36.-rangerte Bublik fra Kasakhstan, og han slo ham for tredje gang på like mange forsøk.

Duoen måtte vente svært lenge på å komme i gang etter at alle de fem tidligere kampene på centercourten gikk til tre sett. Først nærmere halv tolv satte verdensener Novak Djokovic matchballen i den femte, og ti over halv tolv kunne Ruud og Bublik måle krefter. Klokka var nesten ett da han kunne juble for seier.

Brudd på brudd

Bublik brøt nordmannens serve allerede i første game, men Ruud brøt tilbake umiddelbart. Så fulgte spillerne hverandre til 3-3, men Ruud ga motstanderen en ny bruddball med en dobbeltfeil og slo deretter ut slik at Bublik ledet 4-3.

Det var siste gang 24-åringen fra Kasakhstan ledet. Ruud brøt tilbake til 4-4 og brøt igjen slik at han vant det første settet 6-4.

Bublik slet med smerter i armen og fikk massasje i pausen før det neste settet.

Raknet

Da det kom i gang, yppet han seg ved å skaffe bruddballer i Ruuds serve, men nordmannen halte gamet i land og brøt deretter til 2-0. Deretter raknet det for Bublik, og Ruud vant settet 6-0. Kampen varte en time og 17 minutter.

15.-rangerte Schwartzman er favoritt mot wildcardspiller Giron onsdag, og om han vinner vil han bli en skarp motstander for Ruud i åttedelsfinalen. Argentineren har slått Ruud i fem av sju tidligere møter.

Ruud og Djokovic er foreløpig de eneste som har løst billett til åttedelsfinale, og nordmannen får en hviledag onsdag mens han venter på sin motstander.

