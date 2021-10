Slik blir Ruuds sesonginnspurt: – Hver uke blir viktig

Onsdag ble Ruud seiersrekke på ni tenniskamper på ATP-touren brutt med tapet for argentinske Diego Schwartzman i Indian Wells-turneringen.

22-åringen fra Snarøya har vært i USA siden sensommeren. Han ser fram til å få et avbrekk til å puste ut litt.

– Alle kampene er en belastning for kropp og sjel. Det skal bli fint å komme hjem igjen og få ladet opp batteriene, slik at jeg klarer å avslutte sesongen på den måten jeg ønsker, sier Ruud til NTB.

Hans neste turneringsreise går etter planen til Wien i Østerrike. Der skal han spille på ATP 500-nivå fra 25. oktober.

– Deretter blir det ATP 1000 i Paris. Kanskje blir det også Stockholm Open, som er ATP 250. Jeg er påmeldt, forteller Ruud.

Han kjemper om en av de to siste plassene til verdenstourfinalen i italienske Torino (14.-21. november). Der får kun årets åtte beste poengplukkere være med.

– Hver uke blir viktig for meg. Det gjelder å sanke flere poeng og komme meg til dette sluttspillet som er det store målet for alle. Det er et tett løp der oppe nå, sier Ruud.

Mandag ligger nordmannen an til å gå forbi legenden Roger Federer og innta 9.-plassen på ATP-rankingen.

