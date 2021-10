Viking best i «vanndammen» på Brann stadion: – En parodi

Brann var før kampen mot Viking i desperat poengnød. Med seks poeng opp til Sarpsborg, som møter Vålerenga senere torsdag, ser det tungt ut for de rødkledde. Brann var ubeseiret på sine sju siste kamper, men på en klissvåt matte var det Viking som kom seirende ut.

Først pirket Sebastian Sebulonsen inn 1-0 etter at Brann-keeper Lennart Grill mistet ballen da han skulle fange den etter innlegg. I 2. omgang la Kevin Kabran på til 2-0 etter at Ole Martin Kolskogen skled i vanndammen og ga Viking en scoringsmulighet.

Viking-kaptein Veton Berisha var ikke nådig da han ble spurt om forholdene i pausen.

– Det er en parodi, sa Berisha til Discovery.

Kristoffer Løkberg var naturligvis fornøyd med tre poeng, men han kritiserte også baneforholdene.

– Dette var ikke en fotballkamp, dette var gjørmebryting. Litt synd at det ble sånn, men vi taklet det best, sa han etter kampen.

Laget hans stakk likevel av med alle tre poengene torsdag. Resultatet betyr at Brann stadig ligger på kvalifiseringsplass for nedrykk, mens Viking tok seg opp på medaljeplass i serien.

I tapet ble også rekken på sju kamper uten tap brutt for de rødkledde. Brann møter Vålerenga i neste kamp, mens Viking får besøk av Sarpsborg.

Skademareritt

Kampen startet tungt for Brann, som kom til kampen med masse skader på sentrale spillere i troppen. Spesielt forsvarsspillerne har fått unngjelde på skadefronten, og etter ti minutter måtte midtstopper Lars Krogh Gerson ut med det som så ut som en lyskeskade.

Dermed hoper det seg på med skader for et lag som vil trenge alle sine spillere i kampen om fornyet eliteseriekontrakt.

Og verre skulle det bli. Brann-keeper Grill skulle bare plukke et innlegg, men den våte ballen gled ut av hendene hans og falt til Sebulonsen, som pirket inn det første målet.

Vått

Utover i omgangen så man flere tegn på at banen var våt. Spillere som prøve å føre ballen framover fikk et tøft møte med dammer som dannet seg, og ballen stoppet ofte opp for spillere i driv med ballen.

I 2. omgang var forholdene like, der ingen av lagene klarte å skape noe særlig til etablert spill. Lange baller var gjengangsmelodien. Bård Finne var svært aktiv for hjemmelaget, men det ville seg ikke.

Etter 66 minutter scoret Viking litt mot spillets gang. Brann hadde styrt store deler av 2. omgang da Kolskogen mistet ballen i forsvaret. Han skled i en vanndam og ga ballen til Tripic. Han fant så Kabran som enkelt kunne trille inn 2-0-scoringen.

---

Kampfakta:

Eliteserien menn torsdag, 24. runde:

Brann – Viking 0-2 (0-1)

Brann stadion, 8421 tilskuere

Mål: 0-1 Sebastian Sebulonsen (20), 0-2 Kevin Kabran (64).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Kevin Kabran, Gianni Stensness, Arild Østbø, Viking.

Lagene:

Brann (4-3-3): Lennart Grill – Felix Horn Myhre, Ole Martin Kolskogen, Lars Krogh Gerson (Runar Hove fra 10.), Ruben Kristiansen (David Wolfe fra 45.) – Mathias Rasmussen (Ole Didrik Blomberg fra 83.), Sivert Heltne Nilsen, Petter Strand – Bård Finne, Aune Selland Heggebø, Robert Taylor (Kasper Skaanes fra 83.).

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Sebastian Sebulonsen (Sondre Bjørshol fra 84.), Gianni Stensness, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Harald Tangen (Kevin Kabran fra 45.), Joe Bell (Simen Kvia-Egeskog fra 90.), Kristoffer Løkberg – Yann-Erik de Lanlay (Shayne Pattynama fra 45.), Veton Berisha, Zlatko Tripic (Tommy Høiland fra 84.).

Eliteserien fotball menn torsdag, 24. runde:

Brann – Viking 0-2.

Senere kampstart: Sarpsborg – Vålerenga (20.00).

Spilt onsdag: Haugesund – Rosenborg 0-0, Lillestrøm – Stabæk 3-0, Mjøndalen – Kristiansund 5-0, Sandefjord – Strømsgodset 2-0, Tromsø – Odd 2-0, Molde – Bodø/Glimt 0-2.

---