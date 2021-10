Solbakken skinte igjen da Glimt slo Molde og festet gullgrepet

Nå er det fire poeng ned til Molde med seks seriekamper igjen. Hugo Vetlesen og Ola Solbakken sørget for målene med ni minutters mellomrom like etter pause. De gulkledde har med det scoret 19 av sine 24 siste mål i 2. omgang.

Molde kunne overtatt tabelltoppen etter kampen på eget kunstgress, men tok ikke vare på mulighetene i første omgang. Glimt tar med det kvelden på tabelltopp for 12. gang av de 24 serierundene. De andre tolv gangene har MFK vært serieleder.

På 1-0 leverte Solbakken et raid i bakrom som lignet hans første av to scoringer mot Roma. Han har vist fart, styrke og ro foran mål i det siste, noe som gjør at han nok er med i vurderingen når landslagssjef Ståle Solbakken skal ta ut sin landslagstropp i november.

Det var Solbakkens fjerde mål på under en uke.

– Stolt

Glimt måtte klare seg uten sine to kapteiner Ulrik Saltnes og Patrick Berg. Saltnes er ute for resten av sesongen, mens Berg er ventet tilbake om kort tid, men Elias Hagen og Morten Konradsen klarte seg bra i henholdsvis sin fjerde og sjuende kamp fra start denne sesongen. Og Vetlesen scoret etter to minutter. Det gledet kaptein for kvelden Brede Moe.

– Vi vet at vi er en sterk gruppe. Mentaliteten vi viser i dag, synes jeg vi skal være stolte av. Hugo kommer inn og er matchavgjørende. Elias kommer inn, det er store sko å fylle etter Patrick, men han kommer rett inn og leverer. Jeg er utrolig stolt, sa Moe til Disovery.

Lagene har igjen fem av de samme lagene i den spennende serieavslutningen: Sandefjord, Rosenborg, Brann, Lillestrøm og Haugesund. Eneste forskjellen er at Glimt møter Mjøndalen, mens Molde har igjen Strømsgodset. Molde-leiren har et tøft utgangspunkt.

– Det er uhyre tungt. Vi må nok vinne de siste kampene, så får vi håpe at Glimt glipper, sa Magnus Wolff Eikrem.

– Vi har satt oss selv i en vanskeligere posisjon med resultatet i dag. Jeg ser ikke bort fra at han har rett i det, svarte Molde-trener Erling Moe.

Underholdende

Første omgang ga ingen scoringer, men nok av underholdning. Molde skapte kampens første sjanse etter en fin opprulling. Ohi Omoijuanfo sto klar til å sette inn ballen på åpent mål på fire meter, men Marius Lode kastet seg foran og blokkerte.

Like etter var det Amahl Pellegrino som fikk en kjempemulighet for Glimt. I en posisjon Fotball-Norge har sett ham score drøssevis av mål, sto keeper i veien da han skulle bøye den mot det lengste hjørnet.

Moldes kanskje største sjanse i første omgang kom ved kaptein Magnus Wolff Eikrem etter lekkert spill. Eikrems avslutning fra seks meter gikk rett på Nikita Khajkin. Ola Brynhildsen fikk også sjansen fra kort hold, men vinkelen var noe spiss, og den tidligere Stabæk-spilleren satte ballen langt utenfor. De gulkledde hadde i perioder mer trykk mot seg enn de er vant med.

Glimt-show

Like etter pause var tonen en annen fra Glimt. Fredrik Bjørkan tok ballen i egne bein og gled forbi flere blåkledde før han serverte ballen langs kunstgresset til Vetlesen, som hadde løpt seg fri. Den tidligere Stabæk-spilleren bredsidet inn 1-0 og ga MFK en trå start på omgangen.

Midtstopper Brede Moe fant Solbakken i bakrom ni minutter senere. Han kjempet seg forbi oppasseren sin og satte ballen i mål alene med MFK-keeper Andreas Linde.

Molde hadde mer ball mot slutten av kampen, men klarte aldri å sprekke nullen til Glimt, som har Sandefjord til helgen før turen går til Roma for et nytt møte med José Mourinho og co.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 24

Molde – Bodø/Glimt 0-2 (0-0)

Aker Arena, 6551 tilskuere.

Mål: 0-1 Hugo Vetlesen (47), 0-2 Ola Solbakken (56).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Kristoffer Haugen, Molde, Ola Solbakken, Bodø/Glimt.

Lagene:

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Erling Knudtzon (Fredrik Sjølstad fra 79.), Martin Bjørnbak, Sheriff Sinyan, Kristoffer Haugen – Sivert Mannsverk, Etzaz Hussain (Rafik Zekhnini fra 63.) – Emil Breivik, Magnus Wolff Eikrem (David Fofana fra 71.), Ola Brynhildsen (Magnus Grødem fra 72.) – Ohi Omoijuanfo.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet (Hugo Vetlesen fra 45.), Elias Kristoffersen Hagen, Morten Konradsen – Ola Solbakken, Erik Botheim, Amahl Pellegrino (Joel Mvuka fra 80.).

Eliteserien fotball menn onsdag, 24. runde:

Haugesund – Rosenborg 0-0, Lillestrøm – Stabæk 3-0, Mjøndalen – Kristiansund 5-0, Sandefjord – Strømsgodset 2-0, Tromsø – Odd 2-0.

Senere kampstart: Molde – Bodø/Glimt (0-2).

Spilles torsdag: Brann – Viking, Sarpsborg – Vålerenga.

---