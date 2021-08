Klaessons konkurrent skrev langtidskontrakt

Meslier har nå skrevet under en kontrakt som strekker seg til sommeren 2026. Franskmannen kom fra Lorient til Leeds på nyåret i 2020, og ble raskt førstekeeper som 20-åring. Den gang hadde han kontrakt til 2023. Nå er den utvidet kort tid etter at storklubben nylig kjøpte enda en ung keeper, fra Norge og Vålerenga.

Premier League-klubben hentet jevngamle VIF-keeper Kristoffer Klaesson for to uker siden. Klaesson skrev under en fireårskontrakt til 2025, og blir med all sannsynlighet andrekeeper bak Meslier for Leeds på det øverste nivået i England.

Premier League starter i kveld, fredag, og Leeds serieåpner borte mot Manchester United lørdag 13:30.

