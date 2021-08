OL-rekord på gang med 38 varmegrader i skyggen: Fotballfinalen flyttet

Det kan bli hele 38 varmegrader i skyggen i Tokyo fredag. Det vil i så fall være toppnotering for OL-perioden.

Torsdag kom det anmodninger fra myndighetene om at man bør oppholde seg lite utendørs den dagen på grunn av stor risiko for heteslag.

Sveriges fotballkvinner skulle etter planen spille finale mot Canada med avspark 11.00 lokal tid. Det oppgjøret er flyttet til 21.00 og spilles da i Yokohama, ikke på OL-stadion i Tokyo som planlagt.

Det gleder svenskene, som allerede hadde tatt til orde for å gi finalen et annet tidspunkt for å unngå at kampen gikk midt på natten hjemme i Sverige. Nå spilles den i stedet 14.00 europeisk tid.

Natt til lørdag er det ventet å komme inn uvær med lyn, torden og regn. Det skal holde seg store deler av dagen. Sandvolleygutta Anders Mol og Christian Sørum spiller medaljekamp på formiddagen. Jakob Ingebrigtsen er ventet å løpe for 1500-metergullet på kveldstid.

