Mol/Sørum revansjerte seg mot russerne – klare for historisk semifinale i sandvolleyball

Norge vant kampen i strake sett 21-17, 21-19.

Russerne vant gruppefinalen mot Mol og Sørum i strake sett med 21-19, 21-19 tidligere i mesterskapet og sikret gruppeseieren, men i kvartfinalen kom de til kort.

Mol og Sørum har spilt alle sine fire kamper i Tokyo klokken 22 på kvelden, i svalere temperatur og i flomlys. I kvartfinalen var det klokken 9 lokal tid med over 30 grader og en sol som vekslet med å vise seg fram mellom skyene.

Kampen gikk trolig før den norske duoen har stått opp flere dager tidligere i OL. Det så likevel ut til at begge løste det fint.

Nå venter vinneren av Martins Plavins/Edgar Tocs fra Latvia og Alison Cerutti/Alvaro Morais Filho fra Brasil.

Jevne sett

Det første settet startet jevnt hvor lagene fulgte hverandre de første ti poengene. Da fikk Mol og Sørum fire strake poeng og opparbeidet seg etter hvert en luke til 10-6. Semenov servet godt og russerne nærmet seg, men Mol og Sørum leverte stabilt og holdt unna.

Luken ned til russerne var aldri mindre enn to poeng. Med tre poengs luke reddet Sørum opp en vanskelig ball i forsvar og satte inn poenget selv. Settet endte til slutt 21-17.

Det andre settet startet som det første: jevnt. Ved norske lyspunkter ble det av og til spilt norske toner fra blant andre Freddy Kalas og Staysman på stadion. Det var likevel ikke nok til å få det til å føles som hjemme med en varme som svært sjelden er å oppleve på Rådhusplassen i Oslo.

Tok vare på matchball

Lagene fulgte hverandre opp til 11-11 før nordmennene tok føringen med ett og to poeng fram til 16-16. Russerne gikk opp til 17-16 og var foran for første gang i settet. På stillingen 19-19 sørget Sørum for matchball til Norge. Den tok også Sørum seg av og smashet inn seieren.

Semifinalen spilles torsdag, mens medaljekampene finner sted i Tokyo til lørdag. Semifinalen er historisk i norsk sandvolleyballsammenheng. Norge har nemlig aldri tidligere hatt et lag i semifinalen i sandvolleyball i et OL.

