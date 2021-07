Medier: Kåre Ingebrigtsen ferdig som Brann-trener

Brann ligger nest sist i Eliteserien med kun én seier på 14 kamper. Mandag møttes klubbens styre. Der skal det ifølge VGs opplysninger ha blitt besluttet at Ingebrigtsen må forlate jobben som hovedtrener.

Lokalavisen BA hevder også å kjenne til det samme.

Dersom avisens opplysninger stemmer, ble uavgjortresultatet hjemme mot Mjøndalen søndag den siste spikeren i kista for Ingebrigtsens trenerjobb i Bergen.

Etter kampen opplyste styreleder Birger Grevstad at Ingebrigtsens jobb skulle diskuteres på mandagens møte.

– Der skal vi gå gjennom situasjonen per nå, så får vi se hva som kommer ut av det. Hvilke innspill vi får. Vi skal i møte med daglig leder, Jimmi (Nagel Jacobsen, sportssjef) og styret, sa han.

Trønderen ble ansatt i Brann for et snaut år siden og hevdet at klubben kunne kjempe om gull i 2021-sesongen. Det har bergenserne vært langt unna å klare. Opp til tabelleder Molde er det hele 23 poeng.

Etter poengdelingen mot Mjøndalen, ligger Brann på 15.-plass, med sju poeng etter 14 kamper. Kun Stabæk ligger bak på tabellen. Bæringene har seks poeng, men har også tre kamper til gode på Brann.