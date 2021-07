Krisen fortsetter for Brann – Kristiansund snudde og vant

Bergenserne fikk en drømmestart på kampen da de tok ledelsen etter bare ti minutter, men det endte til slutt med tap for laget som fortsatt ligger sist i Eliteserien. Fem poeng gjør at Stabæk fortsatt er ett poeng foran, til tross for at også de tapte denne runden.

Vi må helt tilbake til 30. mai for å finne sist Brann vant. Det var da de slo Strømsgodset 3-0. Siden den gang har det blitt uavgjort mot Sarpsborg og Lillestrøm, samt tap for Brann, Haugesund og nå Kristiansund.

Tidlig ledelse

Brann tok ledelsen etter ti minutter. Kasper Skaanes slo inn i boks og fant Petter Strand, som vant sin duell og headet ballen i beina på Mathias Rasmussen. Han pirket ballen over Sean McDermott og til 1-0 til gjestene. Det var også resultatet til pause, etter at begge lagene hadde hatt flere gode muligheter like før sidebyttet.

Så snudde KBK kampen på tre minutter. 57 minutter var spilt da Agon Muçolli scoret, via hanskene til Eirik Holmen Johansen og i mål. Tre minutter senere kriget Torgil Gjertsen inn en retur etter at Flamur Kastrati hadde headet mot mål, et forsøk som Holmen Johansen måtte gi retur på.

Ledelsen varte bare i åtte minutter. Robert Taylor gjorde et lekkert forarbeid før han slapp ballen til Daouda Bamba. Angriperen fra Elfenbenskysten satte ballen kontrollert forbi McDermott og i mål. Hans fjerde scoring denne sesongen ga 2-2.

I tetstriden

Men igjen svarte Kristiansund. 76 minutter sto det på kampuret da Andreas Hopmark løp seg fri på en corner og stanget ballen i mål.

Dermed ble det tre poeng til laget fra Nordmøre, som med en kamp mindre spilt er på poenglikhet med Vålerenga på 3.-plass og seks poeng bak serieleder Molde. Opp til Bodø/Glimt på 2.-plass er det fire poeng, men nordlendingene har to kamper mer spilt.

