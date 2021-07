Jakob Ingebrigtsen nummer tre i Monaco – slått av rivalen igjen

Kenyaneren kom i mål på tiden 3.28,28. Det var personlig bestenotering for Cheruiyot. Jakob Ingebrigtsen endte på 3.-plass med tiden 3.29,25. Spanske Mohamed Katir satte spansk rekord med sin 2.-plass. Han slo sin egen bestenotering med fem sekunder.

– Det er kult å være en liten gjeng utøvere som gang på gang er på det høyeste nivået, og kan presse hverandre. Og det ser vi i dag når vi er flere som løper under det som tidligere var en magisk grense, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

– Jeg har ikke nødvendigvis fått gjort det jeg skal de siste to ukene, så det var litt sånn å jobbe seg inn i løpet og være litt mer konservativ enn jeg kanskje ellers ville vært. Men ja, det er helt drøyt å løpe så fort når jeg er såpass usikker på hvordan formen er, sa han videre.

Nummer ti

Storebror Filip Ingebrigtsen løp på 3.32,23. Det holdt til en 10.-plass.

– Jeg er tilbake på et ganske høyt nivå, men jeg kjenner at det er litt lite 1500-fart i beina. Jeg finner ikke helt flyten, men jeg har ganske mye krefter. Det er bare de siste 200 hvor jeg mangler det lille ekstra, sier Ingebrigtsen.

Likevel ble det ikke europarekord for Jakob, som unggutten satte i Monaco i fjor. Han måtte stå over 1500 meteren under Bislett Games som følge av en vond hals.

Blir å se i OL?

Etter bare ett minutt og 20 sekunder ble det en liten luke ned til Jakob Ingebrigtsen, men drøye 20 sekunder senere var luken hentet inn. Likevel klarte han ikke å holde farten helt inn på 1500 meteren som til tider holdt verdensrekordfart.

Og nok en gang ble altså Cheruiyot for sterk. Dette var tolvte av tolvte gang der kenyaneren har slått Jakob Ingebrigtsen.

Det skapte nærmest sjokkbølger i friidrettsverden da det i juni ble klart at Cheruiyot ikke skulle delta i OL som følge av at han ble nummer fire i det kenyanske OL-uttaket, noe som ikke holdt. Eller?

– Det er bra for progresjonen før OL. Jeg håper at jeg vil være en del av laget. Jeg vet ikke ennå, men jeg får vite det denne uken, sa han etter seieren.

