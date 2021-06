Sluttida i Firenze på 12.48,45 er altså den raskeste tida noen europeer har løpt på en halv mil. Han slo alle i et felt som er sterkere enn en VM-eller OL-finale. Han smadret sin egen norske og personlige rekord som før dette løpet var på 13.02,03.

1500m er førstevalg

følge Det europeisk friidrettsforbundet (EA) er Ingebrigtsen den første siden Michel Jazy (Frankrike) til å inneha europarekordene på 1500 og 5000 meter samtidig. Jazy klarte det i 1966.

Jakob Ingebrigtsen har hele tiden sagt at 1500 meter er hans prioriterte distanse.

– Drømmen har hele tiden vært å bli verdens beste 1500m-løper, har han tidligere sagt til Dagsavisen.

Etter den kapasiteten han viste i Firenze mener mange eksperter at han har større sjanse til OL-gull på 5000 meter, der han har EM-tittelen fra før. På en 1500 meter er det høyere fart og mye kan skje i et tett felt.

Mye taktikk i finalen

I en OL-finale handler det også mest om taktikk, det er ikke der man jager rekordene. Det handler bare om å komme først i mål.

– Foreløpig er det dårlig tidsskjema, samtidig har jeg lyst til å gjøre det bra på 1500 meter. Det hadde vært gøy å doble, men det ser ut til å bli bare 1500 meter, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter det sensasjonelle løpet torsdag kveld.

Dette er problemet: Både 1500 og 5000 meter har forsøksheat 3. august i Tokyo. Finalen på 5000 meter går kvelden før finalen på 1500 meter. Da er det gambling på høyt nivå å stille på begge distansene.

Jakobs valg

Ifølge VG har Norge prøvd å påvirke friidrettspresident Sebastian Coe til å endre tidsskjemaet i Tokyo, uten å lykkes.

– Vi hadde møte med ham under VM i 2019. Vi prøvde å endre tidsplanen i OL, men det gikk ikke, forteller sportssjef Erlend Slokvik til avisen

Nå er det mange som har meninger om hva som er mulig for kanskje verdens meste mellomdistanseløper. Men det er far og trener Gjert Ingebrigtsen som holder i trådene. Han innrømmer at situasjonen er vrien:

– Det er et dilemma. Det kan det ikke være tvil om. For jeg er heller ikke i tvil om at han er verdens beste 1500-meterløper. Så det er en bunke dilemma som skal løses. Jakob tar beslutningen. Han kan si «ja, takk, begge deler». Da er vi fucked, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Bror Henrik Ingebrigtsen deltok også på 5000 meteren i Firenze, men brøt etter at han måtte slippe feltet.