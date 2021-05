Massiv OL-motstand i Japan – over 80 prosent vil ha avlysning eller utsettelse

Det er avisen Asahi Shimbun som stå bak meningsmålingen som ble presentert mandag. Den viser at OL-motstanden er formidabel i arrangørlandet bare ti uker før lekene starter.

Sist fredag forlenget japanske myndigheter unntakstilstanden som er innført i en rekke regioner i landet. Det grepet er tatt for å bekjempe den siste bølgen med virussmitte.

Økningen i smittetilfeller den siste tiden har satt landets helsevesen under press. En rekke eksperter har advart mot at det kan bli mangel på medisinsk personell, og at pandemien begynner å tære hardt på kreftene til de som jobber i helsesektoren.

I befolkningen er skepsisen til OL stor. Meningsmålingen som ble presentert mandag viste at 43 prosent av de spurte ønsker at OL skal avlyses. Ytterligere 40 prosent mener en ny utsettelse er veien å gå.

Motstanden øker

Sommerlekene skulle vært arrangert i fjor, men måtte da skyves på som følge av virussituasjonen.

Asahi Shimbun gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i befolkningen for en måned siden. Da sa 35 prosent av de ønsket avlysning, mens 34 prosent ville ha utsettelse. Siden den gang har tallene steget.

Kun 14 prosent av de spurte i den siste undersøkelsen mener sommerlekene bør gjennomføres i sommer. Det er en nedgang fra 28 prosent for en måned siden.

1527 personer deltok i meningsmålingen.

Ulike japanske medier har de siste månedene gjennomført en rekke spørreundersøkelser i befolkningen der OL har vært tema. I noe nær samtlige har motstanden mot gigantarrangementet vært stor.

Tøffe smitteverntiltak

Kyodo News publiserte resultatene fra sin siste rundspørring søndag. Den viste at 59,7 prosent av de spurte støtte avlysning. Her var ikke en ny utsettelse lansert om et svaralternativ.

OL-arrangørene i Tokyo mener tøffe smitteverntiltak, inkludert hyppig testing, skal sørge for at OL gjennomføres på en trygg måte.

Japan har slitt med å få fart på vaksineringen av landets befolkning. Mindre enn to prosent er så langt fullvaksinerte. (NTB)

