Hoelgaard råsterk i verdenstourdebuten – inne blant de ti beste

Hoelgaard imponerte stort i sitt aller første verdenstourritt. Rogalendingen var med de fremste rytterne helt til det var rundt 12 kilometer igjen. Da måtte 26-åringen slippe.

Men prestasjonen var uansett råsterk. Hoelgaard greide å markere seg selv om han punkterte med underkant av ti mil igjen til mål. Han trillet over målstreken i belgiske Harelbeke på en 8.-plass.

Uno-X-kapteinen var best i gruppen bak teten. Han hadde 1.28 minutter opp til vinnertiden.

– Dette er stort. Det viser hvilke kvaliteter han har. Det er på tide at Markus Hoelgaard får slippe til i verdenstoppen, sa tidligere sykkelproff Henrik Evensen under Eurosports direktesending.

Seieren gikk til Kasper Asgreen. Dansken stakk av gårde da det gjensto snaut fem kilometer. Ingen greide å ta igjen Deceuninck-Quick Step-syklisten, som kunne juble for sin hittil største seier i karrieren.

Asgreen slo sin franske lagkamerat Florian Sénéchal med 32 sekunder.

Hardt

E3-rittet er en belgisk semiklassiker på verdenstourkalenderen. Hvert år har den både start og målgang i Harelbeke i Flandern. Det er en krevende konkurranse med mye brostein og svinger underveis.

Uno-X er inne i sin første sesong blant den ypperste eliten. Det norske laget var fredag på startstreken for andre gang i et verdenstourritt. Rasmus Tiller var en del av et sjumannsbrudd som fikk bryte seg løs etter 35 kilometer.

På det meste ledet gruppen med tre minutter, men ble hentet inn med sju mil igjen. Ikke så veldig lenge etterpå sprakk hovedfeltet helt opp.

Tiller på 48.-plass ble nest beste av de norske fredag, mens Uno-X-kollega Jonas Hvideberg ble nummer 59.

Alexander Kristoff fikk det igjen tungt og var sjanseløs på en topplassering. UAE-rytteren endte på 66.-plass og ble slått med 12.47 minutter. Sju hakk bak fulgte Edvald Boasson Hagen.

Kun én nordmann har vunnet E3 Classic. Det greide dagens sportsdirektør i Uno-X, Kurt Asle Arvesen, i 2009. Han var svært fornøyd etter fredagens laginnsats.

– Det Markus leverte i dag, sammen med de andre gutta, var verdensklasse. Jeg må være ærlig på at dette var over det vi kunne håpet på, sa han til Landevei.

