Stuyven spurtet til soloseier da favorittene kikket på hverandre i Milano-Sanremo

Ingen klarte helt å støte seg fri over Poggio, som vanligvis pleier å avgjøre årets første monument. Det gjorde at en stor gruppe med favoritter kom ned i bunnen til Sanremo, der belgiske Jesper Stuyven gikk på en kraftig solospurt med omlag én kilometer av de knappe 300 kilometrene fra Milano til Sanremo.

Trek-rytteren fikk opp danske Søren Kragh Andersen, og støtet seg fra dansken og til sin største seier i sykkelkarrieren med minst mulig margin. Favorittene, med Julian Alaphilippe, Wout Van Aert og Mathieu van der Poel i spissen spiste seg inn meter for meter, men klarte bare nesten å ta inn Stuyven på oppløpet.

– Jeg kan ikke beskrive følelsen. Det er helt uvirkelig. Jeg visste at jeg måtte prøve (å stikke ifra). Det var alt eller ingenting, og jeg klarte det, sa Stuyven etterpå.

Belgeren vant foran australske Caleb Ewan, som ble nummer to for andre året på rad. Wout Van Aert ble nummer tre. Peter Sagan ble nummer fire, mens Mathieu van der Poel tok femteplassen.

Alexander Kristoff fikk det tungt på landeveiene i Nord-Italia. Han måtte slippe hovedfeltet med litt over to mil igjen til mål. 33-åringen startet nylig Paris-Nice med magesykdom, men ble frisk underveis. Han endte som nr. 89, rundt tre og et halvt minutt bak. Edvald Boasson Hagen slapp enda tidligere, og endte over ti minutter bak vinneren på en 137. plass.

[ Ingen tro på ny Sanremo-seier – Kristoff legger an til senere formtopp ]