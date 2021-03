Skiforbundet anker diskvalifikasjonen av Klæbo på VM-femmila

Det opplyser skiforbundet tirsdag ettermiddag.

– Vi mener det er riktig å anke diskvalifiseringen da vi er uenig i juryens kjennelse. Vi anser hendelsen som en «race incident», sier langrennssjef Espen Bjervig i en uttalelse.

Han understreker videre at anken ikke har til hensikt å sanksjonere mot noen utøvere, men at resultatlisten blir stående slik løperne kom i mål med gull til Johannes Høsflot Klæbo, sølv til Emil Iversen og bronse til Alexandr Bolsjunov.

Kan ankes videre

Nå vil en appellkommisjon oppnevnt av Det internasjonale skiforbundet (FIS) vurdere saken. Den må komme med sin beslutning innen 72 timer etter at kommisjonslederen har mottatt den norske anken, såframt de involverte partene ikke er blitt enige om noe annet.

Appellkomiteen kan velge å innhente ytterligere bevis før den kommer med sin avgjørelse. Partene kan også bli hørt en ekstra gang i saken.

Telefonkonferanse, epostutveksling og en fysisk høring er mulige løsninger for å få fram partenes syn.

Beslutningen som tas av komiteen, behøver heller ikke å være endelig. Den kan ankes videre til FIS-domstolen.

VM-drama

Avslutningen av femmila i Oberstdorf ble av det dramatiske slaget. Inn mot oppløpet ledet russeren Aleksandr Bolsjunov, men han ble passert på utsiden av Johannes Høsflot Klæbo. I passeringen var Klæbo borti Bolsjunovs stav, som førte til at den gikk mellom russerens bein og knakk.

Klæbo krysset målstreken først, og også Emil Iversen tok seg forbi den russiske stjernen.

Russland leverte raskt en protest til rennjuryen, som etter å ha studert bildene kom til at Bolsjunov var foran Klæbo inn i de såkalte korridorene på oppløpet. Russeren hadde således rett til å velge korridor, og det ble derfor konkludert med at Klæbo var ansvarlig for hendelsen, og at han måtte diskes.

Dermed ble Iversen utropt til verdensmester, mens Bolsjunov fikk sølvet og Simen Hegstad Krüger rykket opp til bronseplass. Norges Skiforbund kan anke avgjørelsen. Den muligheten har de valgt å benytte seg av.