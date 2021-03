Bjørgen krever at kusina får landslagsplass etter VM-innsatsen

Kalvå har vært åpen om at det er vanskelig å stå utenfor landslaget. Bjørgen mener innsatsen i VM, med sjetteplassen på tremila, gjør at hun må inn i landslaget.

– Det fortjener hun, mener jeg. Jeg synes det er på tide å ta vare på henne så hun får komme på landslaget. Det mener jeg, sier Bjørgen til NRK.

Før årets sesong ble Kalvå vraket fra rekruttlandslaget, hun er nå på regionlaget i Midt-Norge. Hun sier at det å komme med på landslaget før neste sesong kan være et være eller ikke være for karrieren hennes.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier at han er svært fornøyd med VM-innsatsen til Kalvå, men vil ikke love landslagsplass.

– Anne Kjersti har gjort det hun kan, men vi har ikke begynt å diskutere antall løpere og neste år er et OL-år. For alt jeg vet kan det bli færre løpere på lag. Jeg vet ingenting om det, sier Iversen.