Riiber hjem med fire medaljer: – Gleder meg helt sykt til å se familien

– Jeg gleder meg så sykt, nå er jeg klar for å komme meg hjem, sa Riiber til NTB etter å ha gått inn til sølv på lagsprinten sammen med Espen Andersen.

Avstanden opp til Østerrike ble for stor etter at Riiber skuffet i hoppbakken. Det tok medaljegrossisten, som drar fra VM med to gull og to sølv, på egen kappe.

– Jeg ødelegger gullsjansene våre i dag. Andersen leverte til 10 av 10, sa Riiber til NRK etter langrennet.

[ «Når du kan synge DDE på sisterunden...» ]

Utfordrerposisjonen

Verdenscuplederen var skuffet over egen prestasjon. Riiber samler ikke på sølv. Nå skal han nyte tiden med familien, og sikre seieren i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg må ha 17 poeng til for å vinne kula, så da er det egentlig bare å stille opp en dag, sa Riiber.

Han sa seg enig i at det kanskje kan være godt å være i utfordrerposisjon i oppladningen til OL i Beijing neste år.

For lagkompis Espen Andersen var sølvmedaljen en opptur.

– Når du er på lag med Jarl og er fra Norge, forventer alle gull. Vi kunne ha vært med i gullkampen, men jeg er utrolig stolt over egen innsats i dag, sa Andersen.

Var langt nede

Han var langt nede tidligere i vinter.

– Det var tungt, rett etter jul var jeg ikke topp 15 i Norge engang. Jeg måtte stille spørsmålet om jeg er god nok, men jeg klarte å lure meg tilbake i verdenscupen og jeg har alt å vinne, sa Andersen.

Østerrikerne gikk ut 32 sekunder foran den norske duoen. Til tross for at Riiber allerede på sin første av fem etapper tok inn åtte sekunder, var Norge i realiteten aldri i nærheten av gullet.

Etter den etappen økte luka jevnt og trutt. Med tre etapper igjen var avstanden oppe i 30,4 sekunder. Da satte Riiber opp farten, men klarte ikke å hente mer enn fem sekunder. Da Andersen igjen tapte, hadde Østerrike en luke på 32 sekunder før siste etappe.

På den femte av totalt ti etapper ble Japan tatt igjen og raskt gått ifra. Japanerne ledet rennet etter hoppingen, men havnet til slutt utenfor pallen etter å ha blitt spurtslått av Tyskland.

[ Ski-VM 2021, her er fullt program dag for dag ]

Riiber-nedtur i bakken

I hoppbakken leverte Andersen sterkt. Men etter at Johannes Lamparter og Lukas Greiderer gjorde jobben, måtte Riiber virkelig ha fløyet ned bakken for at Norge skulle holde følge før langrennet. I stedet tapte han ytterligere tid til østerrikerne.

– Det er skuffende. Det er litt frustrerende at det koker over i lagkonkurransene. Jeg er overlegen i prøveomgangen. Der leverer jeg et OK hopp. Målet var å gjøre det samme, men av og til er ikke det så lett, sa Riiber til NRK etter hoppet.

Dermed fikk de ikke et godt nok utgangspunkt til helt å kunne kjempe om gullet og Riiber måtte ta til takke med sitt andre strake sølv i mesterskapet. Han åpnet med gull både individuelt og i lagkonkurransen i normalbakken, men har ikke fått full klaff i storbakken.

Telte på knappene

– Vi gjorde et ordentlig forsøk, men det er bare å innse at Østerrike var bedre enn oss i dag. Jarl gjorde et godt forsøk. Så hadde vi forventet å komme nærmere, men det klarte vi ikke, sa sportssjef Ivar Stuan til NRK.

– Men vi har fått grafset med oss mye i dette mesterskapet, la han til.

Andersen står med en verdenscupseier fra åpningsrennet i Ruka i november 2017. Den sesongen fikk han også med seg sølvmedalje i lagkonkurransen i OL i Pyeongchang. Sølvmedaljen er derimot hans første i et verdensmesterskap.

Han hadde derimot lenge en tung sesong denne vinteren.

– Jeg hadde trodd dere tullet med meg. Jeg var knapt topp 15 i Norge i starten av januar. Jeg begynte å telle på knappene, sa han til NRK.