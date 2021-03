6.500 dødsfall hjelper ikke. Fotball-VM 2022 dundrer videre

Hver eneste uke dør det i gjennomsnitt tolv gjestearbeidere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka i Qatar, viser tall den britiske avisen The Guardian har innhentet fra disse landene. Tallet er trolig enda høyere ettersom man mangler tall fra Filippinene og Kenya.

Ti år etter den skandaløse tildelingen av VM til Qatar, som er bekreftet basert på korrupsjon, er det ingen idrettslige organer som har evnet å flytte arrangementet, selv om «alle» ser galskapen.

Det ferskeste grepet er at Qatar Airlines er hentet inn som fersk sponsor for kommende sommers fotball-EM som i teorien skal spilles over hele Europa etter ett års korona-utsettelse. Det er helt i det blå om det lar seg gjennomføre.

Men VM i Qatar i november/desember 2022 vil antakelig bli gjennomført, koste hva det koste vil. I slutten av mars starter Ståle Solbakkens periode som norsk landslagssjef med kvalifiseringskamper for Qatar 2022. Solbakken har pekt på ubehaget. Det er ikke han som kan gjøre noe, men FIFA, sier han.

Norges Fotballforbunds elitedirektør, Lise Klaveness, har allerede gjort det klart at hun ikke vil reise dit, selv om Norge skulle kvalifisere seg til sluttspillet.

Arrangøren i Qatar tilbakeviser at alle dødstallene kan relateres til VM. Men den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og arbeidstakerorganisasjonen ITUC har i sine rapporter vist noe annet. Det samme har Amnesty International.

Det er om lag to millioner gjestearbeidere i Qatar. Mens de har bygd VM-arenaer, flyplass og en helt ny by har Qatar kjøpt seg enda mer makt i europeisk fotball også. For makten og penger innen fotball kjenner ingen grenser.

