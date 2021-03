Lønnstak i Premier League? Ja takk!

Debatten går i England etter at et vedtak om lønnstak nedover i divisjonssystemet ble stanset av spillerforeningen.

Tidligere denne sesongen stemte klubbene i League One og League Two for lønnstak. League One er tredje høyeste nivå i det engelske ligasystemet League Two er da nivå fire. Det ble først vedtatt å sette et lønnstak på 2,5 millioner pund, eller nærmere 30 millioner kroner i League One og 1,5 millioner pund, nærmere 20 millioner kroner i League Two. Men spillerforeningen strittet imot og det ble slått fast at et lønnstak bryter med retningslinjene i fotballen.

Korona har endret hele inntektsgrunnlaget for fotballklubbene i England. Tomme tribuner har ført til stort fall i omsetningen. Før eller siden vil de enorme lønningene rett og slett velte klubbene. I disse dager er det ingen på stadion til å kjøpe pai, øl, supportereffekter og alt det andre man bruker penger på under en fotballkamp. Klubbene har heller ingen billettinntekter lenger og dette lider nå mange under.

Et lønnstak vil ikke bare stage lønnsøkning, men også gjøre det sportslig mer rettferdig. Da vil det ikke lenger være de rikeste klubbene som alltid har råd til å skaffe de mest ettertraktede spillerne. Klubbenes akademispillere vil for eksempel få flere sjanser enda tidligere. Og når det sportslige er mer rettferdig vil også stadig flere klubber ha mulighet til å vinne ligaen og hevde seg i toppen.

EWt kraftif kutt i lønningene og et tak på disse, vil også være mye bedre for fansen som da ikke lenger lever på en drøm om å kanskje vinne ligaen. Nå kan de kjempe om ligagull en gang i framtida. Det gjelder bare å planlegge godt. Med et mer rettferdig utgangspunkt vil fotballen rett og slett bli mer interessant.

I amerikansk idrett har det lenge vært lønnstak. Dette taket regnes som regel ut fra den totale omsetningen i hver klubb og resultatet er at lagene ofte bytter på å kjempe i toppen.

Det er enorme økonomiske forskjeller i engelske fotballklubber særlig nedover i ligasystemet. Salford City FC på nivå fire for eksempel, som eies av en rekke tidligere Manchester United spillere, som Gary Neville og Paul Scholes, samt milliardæren Peter Lim har en enorm pengesekk. Likevel stemte de selv for lønnstak. Poenget her er jo at om alle klubbene går med på begrensninger i lønn så vil det spare eierne for ganske mye penger og sikre drift. Men da må også ligaer i andre europeiske land gjøre det samme. Det vil nok være et stykke fram til Premier League vil vedta lønnstak. For om ikke de franske, spanske, italienske og tyske ligaene også innfører lignende tiltak vil jo de mest ettertraktede spillerne bare dra dit.

Alle bortsett fra spillerne vil tjene på å innføre lønnstak. Men er det noe spillerne ikke trenger, er det mer penger. Tvert imot er det provoserende at en spiller tjener 5 millioner kroner i uka. Ja, det er en hån mot resten av verden i disse koronatider. De to best betalte spillerne i forrige sesong, David de Gea og Kevin De Bruyne, håvet inn rundt 200 millioner kroner hver. Om ikke lønningene kuttes, vil klubber til slutt gå konkurs og det er det ingen som ønsker.

Om klubbene i Premier League får et lønnstak på for eksempel 500 millioner kroner vil dette kreve mer av klubbenes spillerutvikling og planlegging. Spillerne vil fortsatt tjene veldig godt, men de vil ikke lenger være milliardærer etter endt karriere i Premier League. Bare mangemillionærer. Og ingen trenger mer enn 100 millioner kroner gjennom et liv.

Et lønnstak er en fornuftig løsning for å kutte de vannvittige lønningene i Premier League. Dette vil redde mange klubber fra konkurs og ikke minst vil fotballen framstå som mer sympatisk.

