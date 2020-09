Svindlet Nav mens han jobbet i parkeringsselskap

En mann i 40-årene møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for trygdebedrageri.

I perioden fra januar 2017 til oktober 2018 jobbet han for et parkeringsselskap.

Stavanger tingrett kom til at han i denne perioden opplyste at han hadde oppgitt at han jobbet 760 timer, mens han i realiteten hadde jobbet 2820 timer for arbeidsgiveren.

Rettens flertall, bestående av de to meddommerne, fant det ikke bevist at mannen hadde handlet med forsett og at han hadde hatt vinnings hensikt.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for grovt uaktsomt trygdebedrageri, og straffen ble ubetinget fengsel i 30 dager.

