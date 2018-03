Mann (60) gikk amok i drosjebil

Roganytt

Hendelsen fant sted litt over klokken 02.00 13. august i fjor. Etter å ha vært på fest i to dager tok 60-åringen taxi hjem fra Stavanger sentrum.

Mannen som da var godt beruset skulle hjem til boligen sin på Auglend og satte inn i en taxi. Sjåføren spurte om han skulle legge adressen inn i GPS-en eller om 60-åringen ville vise veien selv. Han valgte det siste alternativet.

Sjåføren kjørte på E39 i sørgående retning og skulle tatt av motorveien ved avkjørselen til Hillevåg.

Kjørte feil

60-åringen pekte imidlertid ikke ut denne for sjåføren som derfor fortsatte å kjøre sørover.

Da 60-åringen oppdaget dette ble han sint og aggressiv.

Han slo rundt seg i bilen og ødela blant annet holderen til taksameteret slik at opphenget knakk og dette falt ned.

60-åringen kjeftet også på sjåføren og ba ham om å stoppe.

Fikk store sprekker

Siden de var på motorveien ønsket ikke sjåføren dette. 60-åringen som satt framme i bilen tok da beina opp mot frontvinduet på bilen og sparket fra slik at ruten fikk store sprekker.

Deretter åpnet 60-åringen døren i fart, noe som gjorde at taxisjåføren bremset og sa at han skulle slippe å betale for turen.

Han la deretter inn adressen til 60-åringen i GPS-en og kjørte ham hjem.

60-åringen hevdet i retten at han tydelig hadde gitt beskjed om hvor taxisjåføren skulle kjøre av uten at han gjorde dette og at han ble desperat da

han ikke ville stoppe. Dette fordi han ikke hadde penger til å betale en lengre kjøretur.

Det mente retten at den trygt kunne se bort fra.

Da taxien hadde vært på 60-åringens bopel ringte sjåføren til taxisentralen og fortalte om hendelsen.

Sentralen ringte politiet som kom til stedet omkring ti minutter senere.

«Skulle kutte av ham ballene»

Da forklarte 60-åringen uoppfordret at han hadde truet med å drepe sjåføren og «at han skulle kutte av ham ballene».

Like etterpå truet han også politibetjenten som snakket med ham.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i 24 dager.

Han ble også dømt til å betale 1928 kroner i erstatning for skadene på drosjen.

