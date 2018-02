Roganytt

Hendelsen fant sted i Stavanger den 7. september i fjor omkring klokken 15.00.

43-åringen gikk ut av leiligheten sin og klatret over et gelender før han steg opp på taket til en kassebil tilhørende et byggefirma som sto parkert utenfor.

Han hadde med seg en slegge, og brukte denne til å slå flere slag i taket slik at det gikk hull i dette, samt å slå denne noen slag i frontruten på bilen slik at denne knuste.

43-åringen gikk deretter inn i leiligheten sin igjen, og var der når politiet ankom stedet noe senere.

Forklaringen på hvorfor han hadde ødelagt bilen var at den sto feilparkert utenfor leiligheten hans.

Bare ansvarsforsikring

Skadene på bilen har blitt taksert til 116.443 kroner, men bilen er av eldre modell og eier har bare ansvarsforsikring på den.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett foreligger det ingen opplysninger om at skadene har blitt reparert.

Dermed ble han kun dømt til å betale 6882 kroner i erstatning for skadene.

43-åringen ble også dømt for å ha laget klabb og babb i en dagligvarebutikk i Stavanger sentrum.

Ble nektet

Klokken 16.05 den 8. april 2016 skulle han kjøpe øl i butikken.

Han var da allerede sterkt beruset etter å ha drukket sprit og ble nektet å kjøpe øl i kassen.

Han reagerte på dette må slå til bankterminalen slik at holderen til denne ble ødelagt.

Vedkommende som satt i kassen varslet de øvrige ansatte, og da 43-åringen løp ut av butikken, fulgte tre av de ansatte etter ham.

Klarte å dukke unna

43-åringen snudde seg og slo etter en av de ansatte, men vedkommende klarte å dukke unna slik at 43-åringen ikke traff.

En av de andre ansatte fikk lagt ham i bakken og han ble deretter holdt fast til politiet kom.

Politiadvokat Vivild Omdal Bredal la påstand om 43-åringen ble dømt til 21 dager ubetinget fengsel.

Odd Rune Torstrup, 43-åringens forsvarer, ba om at sin klient ble dømt til samfunnsstraff.

Retten kom til at 43-åringen var skikket til å gjennomføre en slik straff, og dømte ham til 40 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 118 dager.

Torstrup sier til RA at han er meget godt fornøyd med dommen.

