Malerfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten og Stavanger kemnerekontor som begjærte at firmaet Helens Byrå AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 189.944 kroner som har sin bakgrunn i skyldig moms, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Helens Byrå AS har drevet med malerarbeid og har holdt til i Stavanger.

Firmaet erkjente i retten å skylde det aktuelle beløpet og viste til at de ikke har andre eiendeler enn en bil som var kjøpt for 9000 kroner.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste til at det avholdt utleggsforetning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed la Stavanger tingrett til grunn at firmaet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 19. august i år.

