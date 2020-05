Bensinstasjon gikk konkurs

Det var Gea Trafikksenter AS og morselskapet EM Tufte AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Gea Trafikksenter AS har holdt til i Årdal i Ryfylke og opplyste å ha en gjeld på 1.472.032 kroner.

EM Tufte AS opplyste å ha en gjeld på 3.184.058 kroner.

Gea Trafikksenter AS omsatte for litt over 3,3 millioner kroner i 2018.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at begge selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringene til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer i begge selskapene.

Skiftesamlinger vil bli holdt den 30. juni.

