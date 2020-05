Fikk ikke lønn og feriepenger – slo firma konkurs

Det var en tidligere arbeidstaker som begjærte at grossistfirmaet han hadde jobbet i ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 74.491 kroner som har sin bakgrunn i skyldig lønn og feriepenger han hadde tilgode hos firmaet.

Firmaet erkjente å skylde det aktulle beløpet og opplyste at firmaets varelager har en anslått verdi på 150.000 kroner.

Firmaet opplyste også ha annen gjeld på 600.000 kroner i tillegg til det som den tidligere ansatte har utestående.

Haugaland tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til firmaet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hans-Jakob Reinlund Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. juni.

