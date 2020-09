Kvinne «kompiskjørte» i pillerus

Klokken 00.18 den 16. desember 2018 ble 48 år gamle kvinnen stoppet av politiet mens hun kjørte bil i Hoveveien i Sandnes.

En blodprøve av henne tatt klokken 01.20 samme natt viste at hun var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende mer enn 1,2 i alkoholpromille.

Kjøringen fant sted uten at kvinnen hadde gyldig førerkort.

Også 30. januar i år ble kvinnen stoppet av politiet for å ha kjørt uten å ha gyldig førerkort.

Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i retten.

LES OGSÅ: Drapsmann tok pirattaxi

Når det gjaldt ruskjøringen forklarte kvinnen at hun hadde fått en forespørsel av en person om såkalt «kompiskjøring» og at hun skulle kjøre vedkommende fra Bogafjell til Sandnes sentrum og hjem igjen. Kvinnen forklarte også at hun valgte å kjøre vedkommende fordi hun trengte penger.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det også lagt vekt på at saken var blitt gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette.

Straffen ble 45 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Hun må også betale 5000 kroner i bot og fikk sperrefrist for erverv av førerrette for alltid.

LES OGSÅ: Tre menn skal ha dyrket fram minst 1,4 kilo cannabis

LES OGSÅ: Advokat dømt – kalte politiet for «tullinger»