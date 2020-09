Tre menn skal ha dyrket fram minst 1,4 kilo cannabis

To menn i 30-årene og en mann i 40-årene må møte i Jæren tingrett tiltalt for å ha tilvirket narkotika.

Ifølge tiltalen skal de i perioden forut for 16. mars i fjor, etter å ha installert utstyr som var egnet for formålet, ha framstilt minst 1,4 cannabis i en bolig på Jæren.

I tillegg skal de også ha forsøkt dyrke fram 30 cannabisstiklinger som minst ville gitt et utbytte på 900 gram.

Ifølge tiltalen skal de ikke ha lykkes med dette fordi dyrkingen ble oppdaget av politiet.

LES OGSÅ: Hadde 217 gram hasj i jakke og sko

De tre er også tiltalt for å ha oppbevart 27,5 gram cannabis i den aktuelle boligen.

Mannen i 40-årene er også tiltalt for å ha oppbevart 3,7 gram kokain og 2,48 marihuana.

Saken skal opp i Jæren tingrett 23. november.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av diverse utstyr benyttet til dyrkingen.

LES OGSÅ: Lekesloss med broren – ble tatt av politiet

LES OGSÅ: Sa til kona at han hadde så mye gjeld at han måtte drepe henne for å komme seg ut av dette