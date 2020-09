Advokat dømt – kalte politiet for «tullinger»

I utgangspunktet har advokaten fått et forelegg av politiet, men da forelegget ikke er vedtatt har saken kommet for retten. Selve hendelsen fant sted i forbindelse med en straffesak der advokaten var oppnevnt som forsvarer.

I forbindelse med rettssaken var det informert om at det ville bli iverksatt ulike sikkerhetstiltak, uten at disse var nærmere beskrevet.

Da advokaten kom til rettssalen ble hun stoppet av to politibetjenter som informerte advokaten om at de måtte kontrollere vesken og visitere henne.

Advokaten opplyste at hun ikke skulle sjekkes, da hun var advokat, men fikk beskjed om at alle måtte kontrolleres.

Advokaten ville ikke tillate polititjenestemennene å se gjennom vesken hennes og protesterte høylytt mot dette.

Hun sa videre at de ikke hadde hjemmel til å gå gjennom vesken, og at hun hadde papirer der som de ikke skulle se. Hun sa også at de ikke hadde skjellig grunn til å mistenke henne for noe. Advokaten framsto som kraftig provosert og kjeftet på polititjenestemennene.

Den ene politibetjenten forklarte at de ikke skulle se på dokumentene hennes, men bare sjekke raskt gjennom vesken.

Advokaten gikk litt bakover og snudde seg mot aktor som kom like bak henne. Med høy stemme ba hun ham om å «snakke til disse tullingene», mens hun så bort på de to polititjenestemennene.

Ble «satt ut»

I en pause litt senere på dagen ba den ene politibetjenten om å få noen ord med advokaten, da både han og kollegaen var blitt litt «satt ut» av det som tidligere hadde skjedd – og han ønsket å høre nærmere med tiltalte om hva som egentlig var problemet.

Advokaten framholdt at hun jobbet for et navngitt advokatkontor, at hun hadde all rett til å oppføre seg slik hun hadde gjort og påpekt at hun hadde vært med på flere alvorlige saker, der det ikke hadde vært slike tiltak.

Hun ga også uttrykk for at hun mente at det var uakseptabelt at hun skulle visiteres.

Politibetjenten spurte henne da om hun syntes at det var greit å kalle dem for «tullinger» da de gjennomførte kontroll. Dette svarte ikke advokaten på, og politibetjenten spurte igjen. Hun svarte da at hun bare fikk ta det til etterretning. Politibetjenten spurte da etter navnet hennes, men hun svarte ikke og snudde seg og gikk.

Politibetjenten gjentok at han ville ha navnet hennes, og at hun hadde plikt til å oppgi det. Advokaten ignorerte dette og forlot stedet.

Erkjente ikke skyld

Advokaten har ikke erkjent straffskyld for forholdene og forklarte blant annet i retten at hun hadde snudd seg mot aktor og sa «dette er tullete, kan du få slutt på det».

Når det gjaldt tiltalepunktet som omhandlet å nekte å oppgi navnet sitt, forklarte advokaten at hun opplevde samtalen med politibetjenten som ubehagelig, at hadde sagt at han ville ha seg frabedt at hun kalte dem «tullinger» – og at det hadde hun ikke sagt, men at hun tok det til etterretning.

Skulle dømmes

Da hun gikk hørte hun at politibetjenten ba om navnet hennes. Ifølge advokaten svarte hun ikke på det, da politibetjenten nettopp hadde vridd på det at hun skulle ha kalt dem for tullinger.

Retten kom til at den i all hovedsak skulle legge til grunn forklaringene til de to polititjenestemennene og at hun skulle dømmes for å ha forulempet offentlig tjenestemann.

I tillegg kom retten til at hun skulle dømmes for å nekte å oppgi sitt navn til politiet.

Straffen ble bot på 10.000 kroner og i tillegg må advokaten betale 2000 kroner i saksomkostninger.

