Kvinne forsikret død mann

Da saken gikk i Jæren tingrett i juni i fjor kom retten til at den 45 år gamle kvinnen skulle dømmes til fengsel i to år og én måned.

Dette for å ha oppbevart 258 gram amfetamin i en bolig i Gjesdal, for ruskjøring og for forsikringsbedrageri.

Kvinnen anket dommen til Gulating lagmannsrett.

Retten kom til at den skulle vurdere bevisbedømmelsen når det gjaldt narkotikaen på nytt. I tillegg skulle retten ta ny stilling til hele straffeutmålingen.

Kvinnen var tidligere gift med en mann, men ble skilt fra vedkommende i 2012. De har drevet et firma sammen, hvor hun utførte kontorarbeidet og hjalp ham også i forhold til offentlige myndigheter.

Logget seg inn

Hun hadde derfor fått utlevert hans kodebrikke til nettbanken.

Eksmannen oppholdt seg store deler av året i utlandet og døde i slutten av mars 2016.

Retten la til grunn at kvinnen fikk dette noen dager senere.

Den 20. april 2016 logget hun seg inn på nettsiden til en bank med eksmannens kodebrikke.

Der fylte hun ut et skjema der hun tegnet en livsforsikring for eksmannen med seg selv som begunstiget. Denne var på én million kroner.

Forsikringen ble samme dag opprettet i banken og kvittering på dette ble sendt til kvinnens e-postadresse med varsel om at helseerklæring måtte fylles ut.

23. og 26. april sendte banken ut purring på helseerklæringen.

Krevde pengene

5. april betalte kvinnen det første avdraget på forsikringen og den 29. april fylte hun ut helseerklæringen.

Denne ble behandlet automatisk i banken den 2. mai 2016 og den nye livsforsikringen ble utstedt.

Den 9. juni 2016 ringte 45-åringen til banken og meldte krav på livsforsikringen. Hun forklarte at eksmannen hadde dødd på ferie i utlandet og at hun hadde fått vite om dødsfallet to uker tidligere.

Banken som fikk informasjon om dødsfallet på «listene sine» i juni foretok nærmere undersøkelser og innkalte 45-åringen til en samtale i juli samme år.

Retten kom til at hun bevisst hadde fortiet at eksmannen var død da hun hadde opprettet forsikringen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten mest vekt på narkotikaen og mente at dette kvalifiserte til en straff på ett år og syv måneder.

Retten kom også til at forsikringsbedrageri og kom til at den samlede straffen skulle være fengsel i to år og én måned.

Hun må også betale 30.000 kroner i bot og mistet førerretten i ett år.

