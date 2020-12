Krok i veien ødela motor på bil på E 39

Klokken 13.00 tirsdag melder politiet om en bil som har fått noe i fronten, mulig gods fra en annen bil eller tilhenger.

Ifølge politiet har forholdet skjedd i nordgående retning på E 39, der hvor E 39 går over Jærveien.

Det skal være en del oljesøl i vegbanen og Vegtrafikksentralen er varslet.

Noe senere melder politiet at det aktuelle kjøretøyet har kjørt over en jernkrok som lå i vegbanen, det medførte at krok slo hull i motor, og olje har lekket ut i vegbanen.

Kroken har påført store skader på ett kjøretøy og mindre skader på to andre, og politiet ber om at eier av kroken bes melde seg på 02800.

