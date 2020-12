Gutt (15) skal ha sparket politi i hodet

14. desember i år må en 15 år gammel gutt møte i Stavanger tingrett tiltalt for ved vold å ha påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling.

Hendelsen skal ha funnet sted 3. oktober i år omkring klokken 20.30.

I forbindelse med at to politibetjenter skulle ta kontroll over ham skal han ha sparket den ene politibetjenten i hodet.

Ifølge tiltalen skal således ha forsøkt å få politibetjenten til å unnlate tjenestehandlingen og/eller hindre henne under utøvelse av denne.

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot 15-åringen.

