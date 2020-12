Knuste rute for å komme seg ut

Sør-Vest politidistrikt er i Vaisenhusgata i Stavanger, etter å ha fått melding om innbrudd i et hus.

– Huseier tok innbruddstyven, som er en 38 år gammel mann, på fersk gjerning etter at han knuste en rute i huset, skrev politiet på Twitter klokken 10.09 lørdag formiddag.

Klokken 10.24 melder politiet at de avslutter på stedet. Det viser seg at ruteknuseren har vært innelåst i oppgangen til et leilighetskompleks og har knust en rute for å komme seg ut.