Kledde av kvinne, filmet henne og voldtok henne

Roganytt

Voldtekten fant sted i fornærmedes bolig på Sola den 30. januar 2016.

Den 27 år gamle mannen var på dette tidspunktet kamerat med fornærmedes bror.

Fornærmede kjente ikke 27-åringen utover at hun visste at han var kamerat med broren.

Fornærmede var sammen med to venninner og hadde vorspiel i forbindelse med at det skulle på byen.

Det hadde også broren og 27-åringen.

Foreslo shot-konkurranse

I løpet av kvelden oppsøkte fornærmede og en av venninnene de to mennene og det var fornærmede som foreslo at de skulle ha en shot-konkurranse som 27-åringen var med på.

Fornærmede drakk fem til syv shoter med ren vodka, noe som førte til at hun ble veldig full og fikk «blackout».

Hun ble hjulpet til badet der hun kastet opp.

27-åringen bar henne etter dette inn på soverommet hennes.

Der låste han døren og tok av henne alle klærne slik at hun lå naken i sengen.

Etter dette filmet han henne før han foretok seksuelle handlinger med henne og til slutt voldtok henne.

Ble avbrutt

Voldtekten ble avbrutt med at de andre festdeltakerne lurte på hvor 27-åringen var og at fornærmedes bror banket på døren.

Han oppdaget at døren var låst og etter noen minutter med banking åpnet 27-åringen og gikk ut til de andre.

Da fornærmede våknet naken i sengen hadde hun en erindring om at noe kunne ha skjedd. Hun følte også ubehag i underlivet. Hun meldte derfor fra til politiet og ble undersøkt ved voldtektsmottaket ved Stavanger legevakt.

27-åringen ble etter dette pågrepet samme kveld.

Urinerte på kvinne

27-åringen ble også dømt for å ha foretatt en seksuelt krenkende handling med noen som ikke hadde samtykket til dette.

Dette ved at han den 7. april 2015 urinerte i ansiktet til en kvinne som ikke hadde samtykket til dette.

I forbindelse med urineringen filmet han også hendelsen.

Snikfilmet på Solstudio

Da politiet foretok en ransaking hjemme hos 27-åringen ble det blant annet funnet 17 filmer som viser snikfilming av nakne kvinner i solstudio.

Det er på det rene at det er 27-åringen som har foretatt filmingen, men forholdene har blitt henlagt på grunn av foreldelse.

Da saken gikk i Jæren tingrett ble 27-åringen dømt til fengsel i fire år.

Da saken nylig var oppe i Gulating lagmannsrett la statsadvokat Henriette Kvinnsland ned påstand om fire års fengsel.

Lagmannsretten kom til at 27-åringen skulle få noe rabatt for å ha erkjent deler av de faktiske forhold, samt for at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffen fengsel i tre år og åtte måneder.

Han ble også dømt til å betale fornærmede 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

