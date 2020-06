Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter at brannvesenet meldte om at det hadde vært et branntilløp på Tvedtsenteret på Forus. De har kontroll på brannen, men det er oppstått vannskader etter at sprinkleranlegget ble utløst.

– Brannårsaken er foreløpig ukjent, skriver politiet.