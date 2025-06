Musk angrer på innlegg om Trump: – Gikk for langt

– Jeg angrer på noen av innleggene mine om president Donald Trump forrige uke. De gikk for langt, skriver Musk i innlegget på X onsdag.

Torsdag forrige uke utspilte det seg en krangel mellom presidenten og Tesla-milliardæren i sosiale medier, etter at Musk bare få dager tidligere var takket av med store ord for sin innsats for det amerikanske statsapparatet, hvor han har gjennomført en rekke drastiske kutt og nedskjæringer.

Musk har kritisert Trumps lovforslag med skattelettelser, som er anslått å øke den amerikanske statsgjelden med 2400 milliarder dollar over ti år.

Knyttet Trump til Epstein

I ordstriden forrige uke hevdet Musk, som var en stor giver til Trumps valgkamp, blant annet at Trump ikke ville ha vunnet om det ikke var for ham.

Han skrev også at Trump var nevnt i «Epstein-filene» – dokumenter knyttet til den omfattende overgrepssaken mot den nå avdøde finansmannen Jeffrey Epstein.

Det er riktignok allerede offentliggjort rettsdokumenter om saken der Trump er nevnt uten å være anklaget for lovbrudd, noe Newsweek har omtalt, men Musk antydet at Trump kan kobles til overgrepene i saken.

Sagt seg ferdig med Musk

Trump har til gjengjeld truet med å avslutte alle Musks betydelige kontrakter med føderale myndigheter. Milliardærens to største selskaper er elbilprodusenten Tesla og romfartsselskapet SpaceX.

Førstnevnte har dratt nytte av offentlige subsidier, mens det andre har store kontrakter med den amerikanske staten.

Trump har sagt at relasjonen til Musk er ferdig.