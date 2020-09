Bobilforhandler gikk konkurs

Det var Vest Auto Caravansenter AS som var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

Vest Auto Caravansenter AS har holdt til i Kopervik på Karmøy og har vært forhandler av bobiler av merket Pilote og Challenger.

«Vest Auto Caravansenter AS har sett seg nødt til å stenge butikken og verkstedet. På vegne av alle ansatte og eiere vil vi takke alle våre hyggelige og trofaste kunder gjennom mange år», skriver firmaet på sin nettside.

I retten opplyste firmaet å ha en gjeld på fire millioner kroner. Det ble også anslått at selskaperts aktiva har en anslått verdi på 500.000 kroner.

Vest Auto Caravansenter AS omsatte for litt over 104 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på litt over 1,7 millioner kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Det ble også lagt til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art, og dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 13. oktober i år.

