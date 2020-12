UiS-professor får internasjonal heder

Det melder Universitetet i en pressemelding onsdag.

I forbindelse med 50 års jubileet for etableringen av Solar World Congress (SWC50) i 1970 som organiseres av verdens største og eldste solenergiorganisasjon for forskning og anvendelse, International Solar Energy Society (ISES), har ISES valgt ut 250 solenergipionerer fra 1950 til 2020.

Disse er valgt fordi de har bidratt til den bemerkelsesverdige globale suksessen solenergi har oppnådd. De utvalgte har spilt nøkkelroller i den bemerkelsesverdige perioden fra 1970 til 2020.

– Jeg er stolt over å være blant de 250. Min situasjon har vært ekstrem fordi jeg var basert i et land som for det meste var opptatt av olje og vannkraft og ikke så det enorme globale solenergipotensialet, sier UiS-professor Harald N. Røstvik i pressemeldingen.

Den første ISES Solenergi verdenskongressen fant sted i Melbourne i 1970 og i desember 2020 ble 50 årsjubileet arrangert med en digital verdenskongress hvor pionerene ble hedret.

I pressemeldingen utrykker Røstvik at han synes det er overveldende hyggelig å bli sett på denne måten og at historieskrivingen er korrekt, men at det ligger mye kamp bak hver en seier og at arkivet hans viser det.

– Det er ingen som ler av solenergi lenger, sier han.

– Jeg har havnet i et imponerende selskap av internasjonale navn innen solenergisektoren som han har blitt plassert i. Men jeg vil også fremheve andre nordmenn som har gjort mye for solenergien over lang tid – ikke minst i den første vanskelige perioden i et oljeland som Norge: Fritjof Salvesen, Anne Grete Hestnes, Georg Parman og John Rekstad, sier Røstvik i pressemeldingen.

Soldrevne bygninger

I pressemeldingen står det at Røstvik var en av de første som markerte seg internasjonal allerede i 1975. Han var sammen med tre-fíre andre med å etablere den norske avdelingen av ISES i 1981 og var også formann en periode.

ISES Norge har i dag 500 medlemmer.

Røstvik spilte en sentral rolle internasjonalt under Rio konferansen i 1992 som initiativtaker til å få energi opp på agendaen som eget tema, noe det ikke var den gang. Takket være ISES, Eurosolar, WCRE og noen flere enkeltpersoner lyktes dette etter noen år slik at etterfølgende klimatoppmøter har hatt energi som sentralt tema.

Som arkitekt som arbeidet med "research through design" tegnet han soldrevne bygninger, biler, båter og fly, landsbyer og bydeler på mange kontinent.

Han har tegnet og sett oppført soldrevne bygg i Sri Lanka, Mali, Italia og på Kypros. Han tegnet Norges første energiselvforsynte hus allerede i 1988 (Chanelle, Bygg for Fremtiden) og soldreven taxi for u-land sammen med Peter Opsvik i 1995.

– Noe av det jeg er mest stolt av er alt arbeidet jeg gjorde i u-lan for å forsøke å vise at solenergi til koking, vannrensing, tørking av matvarer, lys og kjøling var relevant og ikke minst at elektrifisering av transportsektoren basert på blant annet solenergi hadde et enormt potensiale, sier Røstvik i pressemeldingen.

Tour de Sol

Røstvik var den første nordmannen som deltok på Tour de Sol, solbilløpet over Alpene som gikk hvert år gjennom hele åttitallet. I pressemeldingen står det at han inspirert derfra tok initiativet til å importere den første elbilen til Norge da han fikk med seg A-has Morten Harket, Magne Furuholmen og Bellonas Fredric Hauge og Rune Haaland på dette.

UiS-professoren har skrevet ti bøker og vært medforfatter av en rekke andre bøker. Mange av dem handler om solenergiens kamp mot fossilenergiens subsidierte fordeler og andre forfordelinger. Hans første bok The Sunshine Revolution fra 1992 og den tilhørende videoen solgte i 52 land og ble lest av fire presidenter i verden som alle meldte tilbake og takket ham, står det i pressemeldingen.

Underviser ved UiS

Røstvik var professor ved Bergen Arkitekthøgskole i ti år med spesialfelt bærekraft før han startet ved Universitet i Stavanger, hvor han fremdeles underviser bærekraftig Byplanlegging. Han har vært lærer, sensor eller gjesteprofessor ved en rekke universitet verden over, blant annet Architectural Association og UCL Bartlett i London, Cambridge, McGill i Montreal, Harvard, Moratuwa i Colombo og mange flere.