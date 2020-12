Det betyr at alt fra bussholdeplasser til idrettsanlegg, badeplasser og friområder blir røykfrie i Stavanger.

Vedtaket om røykfrie uteområder ble gjort i forbindelse med Stavanger kommunestyre sin behandling av handlings- og økonomiplan 14. desember, og det ble støttet av Arbeiderpartiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og SV.

– Dette er historisk. Røykfrie uteområder vil gjøre Stavanger til en bedre og triveligere kommune, spesielt for barn og unge og andre sårbare grupper. Kreftforeningen jobber for et tobakksfritt samfunn, og dette vedtaket er et viktig steg på veien dit, sier Camilla Gram, distriktssjef for Kreftforeningen i Rogaland, i en pressemelding.

Kreftårsak nummer 1

Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til kreft i Norge. Samtidig er røyk hovedårsaken til lungekreft, som er kreftformen som tar flest liv her i landet.

Bare i Norge dør nesten 6000 personer av tobakksrelaterte sykdommer hvert år, og det dør flere personer av tobakk - hver eneste uke - enn det gjør i trafikken i løpet av et helt år, opplyser Kreftforeningen.

– Vedtaket som er gjort i Stavanger, vil forhåpentligvis føre til at færre unge begynner å røyke. Samtidig vil færre mennesker bli utsatt for passiv røyking. Dette er viktig, spesielt for sårbare grupper. Samtidig bidrar Stavanger nå til å etablere røykfrie områder som samfunnsnorm, i et forebyggende perspektiv, sier Gram.

Nå oppfordrer Kreftforeningen andre kommuner til å følge Stavanger.

– Mens vi venter på at Stortinget skal innføre nasjonale lover for røykfrie uteområder, håper vi andre kommuner i Norge følger Stavanger gode eksempel og bidrar til et tobakksfritt lokalsamfunn, sier Gram i pressemeldingen.

