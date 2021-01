Søndag kveld melder Stavanger kommune at Totalt 43 elever og 9 ansatte er i karantene etter at elever ved skolene Auglend og Sunde testet positivt for covid-19 søndag. I tillegg er en ansatt i Bekketunet barnehage smittet, noe som har ført til at 20 barn og ni ansatte er i karantene.

På Sunde skole dreier det seg om en elev på femte trinn.

– 23 medelever – det vil si hele klassen – og fem ansatte er satt i karantene. Vi har blitt møtt av forståelsesfulle foreldre, og informasjonen og samarbeidet med skolefagstaben og smittevern har vært veldig godt, sier rektor Geir Magerøy ved Sunde skole, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Barneskolene fortsetter på rødt nivå

Orientert på sms

I tillegg har en elev ved Auglend skole testet positivt for covid-19 søndag. Det dreier seg om en elev på 4. trinn. Også på Auglend er hele den berørte klassen satt i karantene. Det dreier seg om 20 elever, samt fire ansatte.

Alle ansatte og foreldre ble orientert per sms søndag kveld. Karantenen for alle berørte varer fra 8. til 18. januar.

LES OGSÅ: Smitte på tre skoler i Sandnes

20 barn og ni ansatte

En ansatt i Bekketunet barnehage har testet positivt for covid-19. 20 barn og ni ansatte er i karantene til 16. januar. Alle berørte er varslet.

LES OGSÅ: 34 nye smittetilfeller: – Ansatt på botiltak blant de smittede

Smitte på Skeie skole

Mandag morgen melder kommunen om smitte på også Skeie skole.

To klasser på 7. trinn er i karantene etter at en ansatt har testet positivt.

Totalt 41 elever og fem ansatte er i karantene og får hjemmeundervisning til og med 15. januar.