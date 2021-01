34 nye smittetilfeller: – Ansatt på botiltak blant de smittede

Søndag 10. januar har Stavanger kommune registrert 34 nye smittetilfeller:

* 2 reiserelatert

* 28 definert som nærkontakter

* 4 ukjent smittekilde

* 0 usikker smittekilde

Aldersgrupper:

* 0–9 år: 5

* 10–19: 3

* 20–29: 9

* 30–39: 8

* 40–49: 3

* 50–59: 3

* 60–69: 3

Totalt er 788 testet i Stavanger kommune søndag.

Smitte på Skeie skole

Blant de smittede er en ansatt ved Skeie skole. Det har ført til at to klasser på 7. trinn er i karantene.

41 elever og 5 ansatte er i karantene og får hjemmeundervisning til og med 15. januar.

Smitte i botiltak

I et av kommunens botiltak, der en ansatt fikk påvist covid-19 i helgen, har ytterligere én ansatt testet positivt. 11 beboere og to ansatte er nå i karantene. Samtlige ansatte og alle beboere skal testes mandag, for å få en full oversikt over smittesituasjonen i botiltaket.

Åtte nye tilfeller i Sandnes

Mandag morgen oppdaterte Sandnes kommune sine tall for søndagens registrerte smittetilfeller:

* Kvinne 40-50 år (ukjent smitte)

* Mann 30-40 år (tilreisende fra rødt land)

* Mann 20-30 år (nærkontakt)

* Barn/ungdom under 20 år (nærkontakt)

* Kvinne 50-60 år (nærkontakt)

* Mann 20-30 år (nærkontakt)

* Barn under 20 år (ukjent smitte)

* Mann 70-80 år (nærkontakt)