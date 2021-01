Smitte på tre skoler i Sandnes

Det er oppdaget smitte på Giske og Øygard ungdomsskoler, melder Sandnes kommune søndag.

To elever er smittet, elever og lærere må i karantene. Det er en elev på Giske ungdomsskole og en elev på Øygard ungdomsskole som har testet positivt på covid-19. Begge går i 8. trinn. Dette fører til at to klasser og flere lærere må gå i karantene. Elevene og foresatte ble informert lørdag kveld.

LES OGSÅ: To skoler og en barnehage med koronasmitte

Søndag kveld melder kommunen om mer smitte på Hana skole.

Søndag kveld fikk to ansatte på Hana skole beskjed om at kornatesten var positiv. Dermed må en klasse på 1. trinn i karantene. Alle foresatte er informert.

Torsdag ble det meldt at en annen ansatt på Hana skole hadde testet positiv og at 20 elever på 5. trinn måtte i karantene.