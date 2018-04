Storstreik avblåst – enighet i meklingen

Rogalandsavis

Meklingen mellom NHO, LO og YS-forbundene har ført fram.

Storstreiken, som kunne omfattet inntil 200.000 ansatte, er unngått.

Ikke streik

– Vi har arbeidet over flere dager og videre utover natten og fram til nå, og på basis av partenes vilje til å samarbeide og lete etter løsninger på til dels kraftig motstridende interesser, lyktes å komme fram til et grunnlag for at jeg har lagt fram et forslag som begge parter har anbefalt. Det går nå til uravstemning, sa riksmekler Nils Dalseide klokken like før 15.30 søndag ettermiddag.

– Dermed blir det ingen konflikt i forbindelse med det samordnede oppgjøret våren 2018, konstaterer han.

LO: – Vanskelige tema på bordet

Klokken 14.00 søndag kom LO og NHO til enighet i årets tariffoppgjør, 14 timer på overtid, skriver LO i en pressemelding.

– Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, utdyper LO-lederen.