Vi får det varmt, men ikke helt 30 grader

– Det blir en mulighet for å ta årets første bad for dem som ikke har gjort det ennå. Jeg har selv vært veldig sent ute i år. Kanskje jeg skal ta mitt første bad i helgen eller neste uke, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

Fredag blir det veldig sommerlig og mye sol både på Østlandet og Sørlandet. Det blir heller ikke regn noen steder, bortsett fra kanskje litt i fjellet i Innlandet. Lørdag blir også ukas varmeste dag med 26–27 grader flere steder i Agder, Vestfold og Telemark. Søndag blir det mer ustabilt med regn og til og med kanskje torden.

– Det er jo et sommerfenomen det også. Det blir 18–22 grader noen steder, men det er jo fortsatt fint, sier meteorologen.

Det blir også sommerdager neste uke. Det kommer et høytrykk som legger seg over Skandinavia et sted. Foreløpig er det litt usikkert hvor det legger seg, men det er håp om stabilt vær og 25 grader.

Coolcation i Nord-Norge

I Nord-Norge blir det litt grått i helgen, men også fine perioder. Det gjelder å «time» aktiviteten.

– Det blir mer skyer enn i sør, men det blir fine perioder også. Det vil variere fra sted til sted. I Bodø blir for eksempel lørdagen og søndag ettermiddag veldig fin. På søndag blir det over 15 grader en del steder, sier Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

Han mener at det kanskje ikke er så verst og viser til de som kommer fra Sør-Europa som drar på coollation i Nord-Norge.

Det blir jo veldig varmt i Europa i helgen. Det er varslet 35 grader i Paris, Madrid kan få 38 grader og i London ser det ut til å bli 33 grader. I storbyer er det ekstra slitsomt med så høye temperaturer. Da er det bedre her, mener meteorologen.

Søndag skiller seg ut i Midt-Norge

Både fredag og lørdag blir det nok ganske vått i Midt-Norge.

– Det blir ikke så fint sommervær de dagene. For helgen blir det best på Sunnmøre. Det blir 10 -15 grader. Trøndelag skiller seg ut med over 20 grader på søndagen, men følg med, for regnbygene kommer igjen på kvelden, advarer Sarchosidis.

Sol i Rogaland

På Vestlandet er det i helgen Rogaland som får mest sol og minst nedbør på fredagen. Lørdag ser ut til å bli en fin dag for hele Vestlandet. På søndag kommer regnbygene igjen. Dette er de samme bygene som blir sendt videre til Østlandet på mandagen.

Ingen av landsdelene våre kan vente varmerekorder og heller ikke 30 grader på starten på skoleferien.

– Kanskje det er en ørliten mulighet for at vi knepper over 30 grader i slutten av 21-dagersperioden på Sør-Norge, sier meteorologen, men mest sannsynlig vil vi få rundt 25 grader, kanskje 27 grader, sier meteorologen.

Dermed blir rekordene fra forrige uke for sommeren fortsatt stående en stund. Det er 29,7 grader forrige helg i Vossavangen og Etne i Vestland fylke.

Sommer i Nord-Norge. Timer man været kan man kose seg med solen og til og med bade, hvis man er litt tøff. Rune Stoltz Bertinussen / NTB