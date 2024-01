– Ble umiddelbart trigget av dette

Stavanger — Angriperen, som kommer fra Graz 99′ers, hadde mandag sin første isøkt i Stavanger. Om han blir aktuell for spill i toppduellen borte mot Storhamar tirsdag gjenstår å se. Papirene var fortsatt ikke gått gjennom mandag formiddag, men dersom de gjør det kjøres han fort inn på direkten i en av topprekkene. Trener Anders Gjøse fikk et godt førsteinntrykk.

– Han så veldig frisk ut og scoret mye. En spiller med god energi som virket veldig glad over å være her, sier Gjøse til RA.

Han erkjenner at han på forhånd hadde begrenset kunnskap om Salinitri.

– Men jeg har fått sett en del da dette dukket opp. Så har jeg fått gode rapporter på ham fra noen kompiser i Østerrike.

Spilleren selv brukte ikke lang tid på å bestemme seg da muligheten for et klubbskifte kom som følge av den svake sesongen til Graz.

– Da agenten min foreslo dette ble jeg umiddelbart trigget av det, sier Salinitri.

Vil fylle hull

Kunnskapen om Stavanger og om Oilers er ikke stor. Noe vet han likevel.

– Dette er første gang jeg er i Norge, men jeg spilte med Lars Volden i Graz. Han har vært her tidligere og snakket svært varmt om klubben. Vi møtte også Oilers i oppkjøringen tidligere i år og jeg var klar over at dette er en klubb på CHL-nivå, sier Salinitri.

Anthony Salinitri (Espen Iversen)

Han er klar over at Oilers har slitt mer enn normalt i grunnserien så langt. Skadesituasjonen har nærmest vært på et tidligere ukjent nivå. Nylig måtte også innpisker og talisman Tommy Kristiansen legge opp grunnet skade.

– Skader og spillere som må legge opp er selvsagt noe som spiller inn på resultatene til en klubb. Håpet er at jeg kan bidra til å fylle noen hull.

Salinitri er klar på at han gleder seg til et miljøskifte etter en trå start i Østerrike. Til tross for at klubben hans har sviktet står han med 17 mål på 35 kamper. Målet i Oilers skal det ikke være noen tvil om.

– Det er sjeldent du ser en organisasjon hvor titlene er så tett stablet som her. Oilers er et lag som ønsker å vinne tittelen. Det er også derfor jeg kommer her.

– Hva kan fansen her i Stavanger forvente seg fra deg på isen?

– En rask målscorer med et godt skudd. Jeg er en spiller som liker å komme meg i posisjon for å avslutte. Selv om jeg tar stolthet i å bidra defensivt er det først og fremst offensivt at min spisskompetanse finnes.

At Oilers spiller hjemmekampene på en mindre rink enn Graz liker han også godt.

– Jeg vokste opp med NHL-størrelse og foretrekker helt klart det.

Salinitri håper selvsagt at han rekker å kunne debutere mot Storhamar. Han er også klar i talen på at noen stor innkjøringsperiode ikke nytter slik situasjonen er.

– Min plan er å komme i gang med å score på direkten for Oilers.

Aller siste sjanse

Det kan også godt behøves dersom laget skal ha noen som helst mulighet til å skape spenning rundt seriegullet. Situasjonen etter 34 spilte kamper er at Oilers står med 76 poeng. Opp til serieleder Storhamar er det hele 19 poeng, men tirsdagens motstander har spilt to kamper mer.

Realismen i å skape spenning er liten, men et lite håp kan kanskje tennes med en seier i CC Amfi.

– Ingen tvil om at det er siste sjanse i så måte. Vi må vinne på Hamar, sier trener Anders Gjøse.

Oilers-trener Anders Gjøse (Espen Iversen)

Han er samtidig mest opptatt av å rette opp inntrykket etter totalkollapsen mot Sparta. Oilers ledet 4-0, men tapte etter straffer.

– Vi må slå tilbake etter dette og satser på å gjøre en god kamp, sier treneren.

---

FAKTA

Navn: Anthony Salinitri

Født: 5. mars 1998 (25 år)

Høyde: 180

Vekt: 82

Fra: Windsor, Ontario, Canada

Posisjon: Center

Fatning: Venstre

Hentet til Oilers fra Graz 99′ers.

---